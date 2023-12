Sovico: ritrovati bocconi di carne con i chiodi, il sindaco alza l’attenzione

Allarme a Sovico: segnalati bocconcini di carne contenenti chiodi nella zona verde di via Turati. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Barbara Magni ha subito messo in allerta i cittadini ai quali chiede “massima collaborazione” invitando a “prestare attenzione” ed eventualmente a “segnalare tempestivamente la presenza sul territorio di esche pericolose”.

Sovico: ritrovati bocconi di carne con i chiodi, segnalazione di alcuni cittadini

Gettare i bocconi contenenti chiodi mette a rischio la vita degli animali. L’episodio che ha colpito Sovico di recente è stato segnalato da alcuni detentori di cani abituati a portare a spasso il proprio quattro zampe nella zona di via Turati. Ed è lì che sono stati rinvenuti alcuni bocconcini di carne contenenti chiodi. Per fortuna, a quanto si apprende, non risulterebbero animali in pericolo. L’individuazione dell’esca da parte dei cittadini sarebbe stata fondamentale per evitare rischi e conseguenze al cane. I bocconcini di carne contenenti chiodi nella zona di via Turati sono quindi stati segnalati alle autorità.

Sovico: ritrovati bocconi di carne con i chiodi, cosa fare in caso di nuovi ritrovamenti

In caso di nuovi ritrovamenti, il sindaco di Sovico Barbara Magni invita a informare il comando di Polizia locale (0395156385 ) o il settore Ecologia (0392075032, 0392075033) e a prestare massima attenzione quando si passeggia per il territorio comunale in compagnia del proprio animale d’affezione. Il gesto di uno squilibrato potrebbe davvero mettere a rischio la salute dell’animale.