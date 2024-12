Sovico riporta in piazza la trippa della vigilia: il 24 c’è la büseca de Natal

La “buseca“, uno dei piatti più iconici della cucina lombarda, un simbolo della cultura popolare, il sapore tradizionale della vigilia di Natale. L’amministrazione comunale di Sovico riporta in auge un’occasione che ha il sapore di un tempo: “La büseca de Natal”. Un piatto che verrà distribuito gratuitamente (oltre al vin brulè) a tutti i cittadini che si ritroveranno il 24 dicembre dalle 18.30 alle 20.30 in piazza della chiesa parrocchiale.

Questa ricetta, che affonda le sue radici nella cucina povera, porta con sé il gusto autentico dei “mangiari” contadini e la capacità di scaldare cuore e stomaco, soprattutto durante i freddi mesi invernali. E a Sovico l’assessorato alla cultura guidato da Alberto Rivolta, particolarmente attento alle tradizioni locali, riscopre il profumo che un tempo, alla vigilia di Natale, era nell’aria per moltissime famiglie.

Sovico riporta in piazza la trippa della vigilia: cosa vuole la tradizione

La tradizione vuole che, la sera del 24, si debba mangiare un bel piatto di trippa, dopo che ha cotto tutto il giorno a fuoco lento. La ricetta tipica è quella con un mix di sedano, carote, cipolle e gli immancabili fagioli. Molti, poi, la servono in tavola aggiungendo qualche crostino di pane per gustarsela in attesa di aprire i doni ricevuti.

Nella casa dei nonni e degli zii di Sovico questa antica tradizione non si è persa, forse, ma è rimasta un’occasione piuttosto rara. I tempi moderni hanno portato cambiamenti anche nelle abitudini culinarie della vigilia di Natale, ma i più nostalgici (e golosi) potranno tornare a vivere quell’atmosfera del passato grazie all’iniziativa gratuita promossa dal Comune di Sovico. Che, anche così, porgerà gli auguri di buon Natale a tutta la comunità, in attesa della messa di mezzanotte.