Parco di Monza: 1.600 alla Christmas Run, i Babbi Natale di corsa per Gattolandia

Berretti rossi da Babbo Natale a perdita d’occhio: domenica 15 dicembre, di buon mattino, 1.600 persone abbigliate a tema si sono date appuntamento nel parco di Monza per la nuova edizione della “Christmas Run”, la manifestazione non competitiva aperta a tutti (due i percorsi a disposizione di runner e famiglie: il primo da dieci chilometri, il secondo da cinque) che aveva come obiettivo, quest’anno, raccogliere fondi a favore di Gattolandia per la realizzazione del “Progetto Oasi”. L’iniziativa è stata organizzata da SocialTime in collaborazione con i Gamber de Cuncuress e la Silvia Tremolada.