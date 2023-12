Sovico inaugura il nuovo campo in erba sintetica con gli Insuperabili di Chiellini (che si ritira dal calcio)

Non sarà sabato a Sovico come ventilato in un primo momento. Giorgio Chiellini, che ha annunciato il ritiro dal calcio giocato, appende le scarpette al chiodo ma continuerà ad essere il volto più rappresentativo di “Insuperabili Onlus” che promuove lo sport all’interno del mondo della disabilità.

Un progetto sociale che sabato 16 dicembre sarà al centro dell’inaugurazione del nuovo campo di calcio in erba sintetica del centro sportivo comunale.

Sovico inaugura il nuovo campo in erba sintetica: sabato 16 dicembre ricco di eventi, anche lo Sportivo dell’anno

Sovico campo in erba sintetica centro sportivo comunale

Il taglio del nastro avverrà in concomitanza con una serie di eventi aperti al pubblico, particolarmente interessanti e di richiamo sportivo e sociale. Alle 15.15, l’inaugurazione del campo di calcio a 11 completamente rifatto in erba sintetica sarà una cerimonia scandita da due momenti particolari: la premiazione dello Sportivo dell’anno e una vita per lo sport, a cura dell’amministrazione comunale di Sovico, cui farà seguito una entusiasmante partita di calcio tra “Insuperabili Testimonial” di cui è bandiera proprio l’ex giocatore della Juve Giorgio Chiellini.

La squadra è composta da ragazzi con disabilità che mostreranno che il calcio è strumento di socializzazione e integrazione. Una partita che sarà più che mai occasione per comprendere dal vivo ed attraverso giocatori speciali il ruolo fondamentale dello sport e del calcio in questo caso per la crescita umana responsabile, vicina al valore dell’inclusione. A conclusione del pomeriggio, intrattenimenti musicali a cura di Silvia Panceri.

Sovico inaugura il nuovo campo in erba sintetica, il sindaco: «Insuperabili, lo sport come strumento di integrazione»

«Abbiamo pensato di rivolgerci all’associazione Insuperabili per dare un messaggio di inclusione – spiega il sindaco di Sovico, Barbara Magni – lo sport come strumento di socializzazione, integrazione e superamento dei pregiudizi contro la disabilità». Un sabato pomeriggio più che mai speciale.