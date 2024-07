Sovico: a fuoco due auto parcheggiate, sul posto vigili del fuoco e carabinieri

Saranno i rilievi dei carabinieri a stabilire le cause dell’incendio che venerdì sera a Sovico ha coinvolto due auto parcheggiate a lato strada. L’allarme è scattato poco dopo le 22.30 in via Don Ettore Cazzaniga, sul posto squadre del Comando di Monza e Brianza dei vigili del fuoco con l’autopompa e l’autobotte da Lissone e l’autopompa da Seregno. Non si sono registrati feriti.