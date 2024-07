L’incendio di Cesano fa la seconda vittima, dopo il 52enne morta anche la madre di 82 anni

Ha assunto i contorni della tragedia l’incendio accaduto nella mattinata di martedì 9 luglio in un appartamenti di Cesano Maderno, in corso Roma.

Dopo il decesso di un 52enne, soccorso in codice rosso in arresto cardiocircolatorio, morto appena giunto all’ospedale di Desio, nel pomeriggio è stato annunciato anche quello della madre di 82 anni che si trovava a sua volta nello stabile e che aveva riportato ustioni di secondo e terzo grado in varie parti del corpo. Il figlio sarebbe entrato nell’appartamento nel tentativo di salvare la donna.

Incendio a Cesano Maderno, morta anche la donna di 82 anni soccorsa dai vigili del fuoco

Portata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, è deceduta nel pomeriggio. Sulle cause del rogo che ha interessato l’immobile di due piani non sono al momento state diffuse informazioni.