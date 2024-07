Incendio a Cesano Maderno: è morto l’uomo di 52 anni soccorso nell’appartamento

È morto in ospedale l’uomo soccorso martedì mattina a Cesano Maderno nell’incendio di una abitazione. I vigili del fuoco erano intervenuti poco prima delle 9 in corso Roma: l’uomo, 52 anni, era stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio e trasportato in codice rosso in condizioni gravissime all’ospedale di Desio, dove è deceduto.

Incendio a Cesano Maderno: grave una donna di 82 anni

Ricoverata in codice rosso all’ospedale Niguarda a Milano una donna di 82 anni con ustioni di secondo e terzo grado in varie parti del corpo.