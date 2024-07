Incendio in un appartamento a Cesano, due persone soccorse: sono gravi

Un uomo di 52 anni è stato soccorso in arresto cardiocircolatorio nella mattinata di martedì 9 luglio in corso Roma, a Cesano Maderno, in un appartamento interessato da un incendio. Sul posto squadre dei vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza. Interessato dal rogo un edificio di due piani.

L’incendio a Cesano (foto Vigili del fuoco di Monza e Brianza)

Oltre al 52enne le squadre, entrate nell’appartamento, hanno recuperato anche una donna di 82 anni con ustioni di secondo e terzo grado in varie parti del corpo. Entrambi i feriti sono stati soccorsi da personale Areu in codice rosso e portati negli ospedali di Desio e Niguarda. Sul posto presenti due autopompe, una autoscala, un carro soccorso, un’autobotte e il funzionario di guardia.