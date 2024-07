Fumo dalle finestre al terzo piano: incendio in un appartamento di un condominio di Muggiò

Un altro incendio in abitazione in Brianza, dopo quello, tragico, che ha avuto come teatro un appartamento di Cesano Maderno. Venerdì 12 luglio i vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza sono intervenuti poco prima di mezzogiorno, a Muggiò, in un un condominio di sei piani di via Achille Grandi.

I vigili del fuoco a Muggiò

Incendio in un appartamento di Muggiò, i vigili del fuoco hanno fatto evacuare lo stabile

L’incendio, le cui cause sono in via di accertamento, ha coinvolto un appartamento al terzo piano: parte delle squadre dei vigili del fuoco, intervenute con due autopompe, una autobotte, un’autoscala, un carro soccorso e alla presenza del funzionario di guardia, hanno evacuato le persone ancora presenti nel condominio mentre altre hanno affrontato l’incendio, che ha interessato l’intero appartamento. Sul posto anche personale sanitario inviato dal 118 e forze dell’ordine.