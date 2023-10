Sospetta Dengue, disinfestazione straordinaria sabato a Monza

Una disinfestazione straordinaria è in programma a Monza nella giornata di sabato 28 ottobre per un sospetto caso di Dengue. Le vie interessate sono quelle limitrofe a via Sempione, l’intervento è stato disposto dal Comune su richiesta dell’Ats.

Sospetta Dengue, dalle 17 alle 24 nell’area di via Sempione

Le operazioni sono in programma dalle 17 alle 24 nelle vie comprese nell’area entro 200 metri di raggio rispetto ai luoghi segnalati dalle persone vittime del sospetto caso di Dengue (intorno a via Sempione).

Sospetta Dengue, precauzioni e consigli utili

“Le operazioni di disinfestazione in programma sono interventi straordinari che si aggiungono ai cicli di trattamenti antilarvali normalmente previsti e consistono nella effettuazione di “trattamenti larvicidi, adulticidi e rimozione die focolai larvali presenti nelle aree comuni” – fa notare il Comune – La situazione è tenuta costantemente monitorata da ATS che ha prescritto l’adozione del protocollo previsto. Durante il trattamento è necessario tenere ben chiuse le finestre e provvedere alla eliminazione di eventuali focolai larvali presenti nelle abitazioni private o nelle pertinenze”.