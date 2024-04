Solaro, rubato il trattore agricolo di proprietà del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea

Amara sorpresa sabato 20 aprile per il personale del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, che è stato suo malgrado costretto a fare i conti con il furto del trattore agricolo di proprietà dell’ente.

Furto: la comunicazione attraverso la pagina Instagram

Il trattore rubato, nella foto pubblicata su Instagram

La novità è stata comunicata attraverso la pagina Instagram del parco, con un post che ha spiegato l’accaduto. «Ignoti -evidenzia il testo- si sono introdotti nella notte nella sede del parco in via della Polveriera a Solaro e hanno rubato il trattore Landini, in uso al nostro ente per le opere di manutenzione. Il veicolo ha targa BS569B. Il direttore del Parco, Mario Roberto Girelli, e il commissario capo della polizia locale, Orietta Borella, hanno subito sporto denuncia. Si stanno analizzando anche i filmati delle telecamere nel piazzale e nelle vicine aree del Parco, in cerca di possibili indizi del furto. Resta il segno di un gesto assurdo che finisce per danneggiare non solo il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, ma tutta la cittadinanza».

Furto: la speranza di segnalazioni utili alle indagini

La chiosa del post ha auspicato una collaborazione alle indagini: «Il presidente Emiliano Campi e tutti i vertici dell’ente ringraziano chi potrà fornire informazioni utili in merito alla polizia locale o ai carabinieri».