Soccorso in un cantiere di Arcore, i vigili del fuoco sul ponteggio: morto un 57enne

Non ce l’ha fatta un operaio di 57 anni che nel primo pomeriggio di giovedì 15 settembre sarebbe stato colto da un malore (le indagini sono in corso) mentre si trovava su un ponteggio di un cantiere, in via Umberto I, ad Arcore. Per soccorrerlo sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco. L’uomo è stato assistito sul posto da personale paramedico inviato dal 118 e portato in codice rosso all’ospedale di Vimercate. Tuttavia sarebbe deceduto prima dell’arrivo al Pronto soccorso. Sul posto presenti anche i carabinieri e la polizia locale.

I vigili del fuoco ad Arcore con l’autoscala per soccorrere il 57enne

L’allarme è scattato attorno alle 14: in via Umberto I – spiegano dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco – sono state inviate dalla sede monzese di via Mauri un’autopompa e l’autoscala e gli uomini del comando hanno operato per il soccorso del 57enne “rimasto infortunato su un ponteggio“. Sul posto anche personale ATS per le verifiche di competenza.