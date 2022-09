Incendio sterpaglie in Valassina all’altezza di Seregno San Salvatore, traffico in tilt

Vigili del fuoco di Seregno impegnati martedì 13 settembre nel tardo pomeriggio a sedare un incendio sterpaglie lungo le due carreggiate della Superstrada Valassina, all’altezza di Seregno San Salvatore. La squadra ha operato con un mezzo in carreggiata sud, occupando la corsia di sorpasso, temporaneamente chiusa, insieme a quella centrale, dalla Polizia stradale proprio per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, soprattutto in direzione sud, proprio a causa dell’unica corsia rimasta percorribile. Rallentamenti e code anche in direzione nord per il traffico sostenuto e i curiosi.

