Smottamento per la pioggia, oltre ai cantieri: traffico in tilt tra Nova Milanese e Desio

Traffico in tilt venerdì mattina: raggiungere Desio partendo da Nova Milanese è stata un’impresa titanica. Anzi, ad un certo punto quasi impossibile.

Traffico in tilt tra Nova Milanese e Desio: via Oslavia chiusa per uno smottamento dopo la pioggia della notte

Complici i cantieri per la realizzazione della metrotramvia, il flusso, già difficoltoso, da fine agosto, lo è diventato ancora di più quando è subentrato il cantiere aperto da BrianzaAcque su corso Milano per lavori propedeutici alla sua realizzazione. In più l’imprevisto: venerdì mattina via Oslavia è stata chiusa per uno smottamento del terreno conseguente la pioggia abbondante caduta nella notte.

Traffico Desio Nova Milanese

Traffico in tilt tra Nova Milanese e Desio: situazione già appesantita dai cantieri per la metrotramvia

Chi viaggia da Nova a Desio si vede costretto a deviare in via Ambrosoli, per poi svoltare a sinistra in via Oslavia e re-imettersi su corso Milano attraverso via San Vincenzo de’ Paoli.

Risultato? Automobilisti costretti a proseguire diritto o, se impossibilitati a fare manovra perché già immessi, a ritornare indietro e tentare la strada per Varedo, unica alternativa per raggiungere Desio. Con la conseguenza di ritardi registrati su tutti i fronti.

Traffico Desio Nova Milanese

Traffico in tilt tra Nova Milanese e Desio: in via Oslavia i tecnici comunali e la polizia locale

Sul posto sono intervenuti i tecnici comunali con la Polizia Locale. In via cautelativa, in tarda mattinata è stata aperta una sola corsia, quella da sud a nord (da Nova Milanese verso Seregno), riservata esclusivamente al traffico leggero. I mezzi pesanti, superiori a 3,5 tonnellate hanno l’obbligo di proseguire su via Ambrosoli e poi svoltare in via Caduti di Nassirya.

La durata dell’intervento a cura di BrianzAcque prevede una durata di dodici settimane, salvo imprevisti dovuti a cause di forza maggiore. Tre mesi, quindi, in cui potrebbe ancora piovere visto che ci si avvia verso la stagione autunnale. Forse conviene pensare a soluzioni viabilistiche alternative. Se mai ce ne fossero.