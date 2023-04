Silvio Berlusconi in “costante miglioramento”

Ancora in terapia intensiva ma con un quadro clinico in miglioramento: così hanno detto i medici Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri facendo il punto sulle condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì all’ospedale San Raffaele di Milano.

Nella mattina di lunedì 10 aprile i clinici hanno parlato di “progressivo e costante miglioramento” delle funzionalità – in particolare la capacità respiratoria. Le terapie in corso sono citoriduttive (per bilanciare la produzione cellulare), antimicrobiche e antinfiammatorie. Zangrillo e Ciceri hanno parlato di “cauto ottimismo”.