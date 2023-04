Berlusconi ricoverato, vigile e in cura: “Infezione nel contesto di una condizione ematologica cronica”

Rimangono stabili le condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano per una polmonite. Una “notte tranquilla”, ha fatto sapere il ninistro Tajani, con l’ex presidente del consiglio “vigile”.

Berlusconi ricoverato, ristabilire corretta ossigenazione

Una situazione complessa in un paziente di 86 anni con patologie pregresse: nella mattinata di giovedì 6 aprile ambienti vicini al leader di Forza Italia, riportati dalle agenzie, hanno fatto sapere che sta continuando una terapia intensiva per ristabilire una corretta ossigenazione del sangue. La carenza di ossigeno ha messo sotto stress il sistema cardiovascolare e quello respiratorio che è a rischio di infezioni, compresa la polmonite che potrebbe complicare il quadro generale.

Berlusconi ricoverato, un problema ematico per l’ex presidente del consiglio

Berlusconi mercoledì ha ricevuto la visita di tutta la famiglia e gli auguri del mondo politico italiano.

Giovedì potrebbe essere atteso un bollettino medico. Secondo indiscrezioni non ancora confermate quello di cui soffre l’ex presidente del consiglio potrebbe essere un problema ematico che indebolirebbe il sistema immunitario.

Berlusconi ricoverato, la telefonata ai vertici di Forza Italia

Una nota di Forza Italia giovedì mattina fa sapere che “Berlusconi, questa mattina, ha telefonato al coordinatore nazionale Antonio Tajani, ha parlato con il capogruppo alla Camera Paolo Barelli, con il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri e ha sentito gli altri dirigenti e vertici del partito. Ha rivolto un affettuoso saluto e ha raccomandato il massimo impegno in parlamento, al governo e in Forza Italia perché “Il Paese ha bisogno di noi!”. Tutti gli hanno assicurato che non mancheranno di essere più attenti, ligi e presenti nel seguire le sue indicazioni, in attesa che si ristabilisca presto e torni a essere il combattente di sempre“.

Berlusconi ricoverato, l’Ansa parla di “cure chemioterapiche”

Secondo quanto scrive l’agenzia Ansa il problema ematico che indebolirebbe il sistema immunitario di Silvio Berlusconi sarebbe correlato una forma di leucemia. L’agenzia riporta che il Cavaliere “ha inziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo ha colpito e che ne ha costretto il ricovero. La prima somministrazione è avvenuta ieri, dopo il ricovero. Le sue condizioni, a quanto si apprende, restano stabili”.

Berlusconi ricoverato, il comunicato di Zangrillo: “Infezione nel contesto di una condizione ematologica cronica”

Nel primo pomeriggio di giovedì la prima nota ufficiale dell’ospedale San Raffaele di Milano sulle condizioni dell’ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi.

«Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’infezione polmonare – spiegano Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri – L’evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui egli è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica, di cui è stata accertata la persistente fase cronica e l’assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta. La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell’infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell’iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti».

Berlusconi ricoverato, continuano le visite. Applauso in Senato

All’ospedale San Raffaele continuano le visite a Silvio Berlusconi. Sono tornati la figlia Marina e il fratello Paolo, il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri ha fatto sapere che “risponde alle cure, oggi meglio di ieri. C’è preoccupazione ma siamo più ottimisti”.

All’apertura dei lavori, all’appello, l’aula del Senato ha tributato un applauso a Berlusconi alla lettura del suo nome.