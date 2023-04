Silvio Berlusconi è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Il presidente onorario del Monza e leader di Forza Italia, 86 anni, è stato nuovamente ricoverato dopo essere stato dimesso il 30 marzo: era stato in ospedale alcuni giorni per controlli. Secondo fonti di agenzia sarebbe nel reparto di terapia intensiva, curato per problemi respiratori.