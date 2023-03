Si sbarazza delle macerie a Macherio, beccato dalle video trappole: deve anche ripulire

Pizzicato dalle foto trappole della Polizia Locale di Macherio mentre abbandonava scarti edili. Lo ha fatto più di una volta in via Edison, ma gli agenti coordinati dal comandante Nicolò Diana sono riusciti a risalire alla sua identità. L’attività di controllo svolta dalla Polizia locale sul territorio si è intensificata in questi primi mesi dell’anno e ora sta dando i suoi frutti.

Si sbarazza delle macerie a Macherio: più volte in via Edison, maxi multa e sequestro del veicolo finché non ha ripulito

È stato così identificato il responsabile che più volte ha abbandonato illecitamente e senza scrupoli quantità di macerie in via Edison, e sarà punito.

Grazie alle immagini delle video trappole, la Polizia Locale di Macherio, in collaborazione coi carabinieri, lo ha rintracciato. L’uomo, non residente a Macherio, dovrà pagare una sanzione di 6.500 euro, previsto anche il sequestro del mezzo che potrà ritornare in suo possesso solo dopo aver provveduto al recupero degli scarichi e quindi aver ripulito il tutto.

Si sbarazza delle macerie a Macherio: “Intensificazione dei controlli che riguarda anche i sacchi dei rifiuti”

“Ci auguriamo che questa intensificazione dei controlli, che riguarda anche i sacchi rifiuti, serva da efficace deterrente all’intollerabile fenomeno degli abbandoni che comporta innanzitutto degrado, ma anche una maggiorazione di costi che finiscono per ricadere ingiustamente su tutti i cittadini – commenta il sindaco Mariarosa Redaelli – ringrazio il comandante della Polizia Locale e i suoi agenti per l’attento lavoro svolto, i carabinieri per il loro pronto intervento, ma anche i cittadini per la loro sensibilità e le tempestive segnalazioni che correttamente, attraverso i canali istituzionali, fanno pervenire al fine di tutelare il nostro territorio e le aree verdi così tanto frequentate”.