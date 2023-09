Seveso: tra le 18 e le 20, l’orario dei furti a raffica nelle case dell’Altopiano

L’orario è sempre lo stesso, tra le 18 e le 20, quando inizia ad abbassarsi il sole ma altrettanto le case sono ancora vuote, prima del rientro degli abitanti dopo il lavoro o per la cena. All’Altopiano si segnalano diversi furti, tutti allo stesso orario, tutti con la stessa modalità, solitamente sfondando la finestra di una delle stanze, ma anche arrampicandosi oltre il primo piano. In un episodio, i residenti ho trovato delle impronte di scarpe sporche di fango sulla facciata della palazzina e sulla grondaia; insomma un po’ ovunque impronte e segni di arrampicata.

Seveso, furti nelle abitazioni: tutto ribaltato al rientro dal lavoro

Il racconto delle vittime è pressoché identico al loro rientro a casa: trovano tutto ribaltato sottosopra e senza troppi riguardi, si rischiano anche danni onerosi. Ovviamente poi il bottino dipende da casa a casa, ma non si fanno troppi scrupoli, più che altro cercano bersagli facili, quindi il consiglio delle forze dell’ordine è sempre lo stesso, ovvero prevenire, cercare di non lasciare entrate semplici o finestre scoperte. Altri punti difficili del territorio sono ovviamente le zone periferiche e prettamente residenziali. L’Altopiano rientra sicuramente nella descrizione, ma anche Baruccana ed in generale i quartieri di confine.

Seveso, zone con l’illuminazione pubblica malfunzionante

Anche laddove non funziona bene l’illuminazione pubblica le zone sono percepite come maggiormente a rischio. Ad esempio a Baruccana, nell’area di via Gramsci e strade limitrofe, ormai da mesi si vive una situazione di preoccupazione per la scarsa illuminazione. I lampioni spesso sono spenti o funzionano a giorni alterni, tanto che qualche residente ha proposto di firmare una petizione per chiedere al comune di interessarsi della questione.

Seveso, illuminazione: i cittadini hanno chiamato il numero verde

Segnalazioni di questo genere arrivano anche da via Platone, dove l’illuminazione non funziona da almeno un anno. In altri punti della città, come ad esempio ancora all’Altopiano, sino ad alcune settimane fa i pali della luce era malfunzionanti sino a quando alcuni cittadini hanno segnalato il numero di identificazione al numero verde 800901050 ed in qualche giorno sono riusciti ad ottenere un’uscita dell’azienda incaricata della gestione della rete.

Purtroppo il momento peggiore per i furti casa sta solamente iniziando. Da esso e per tutto l’autunno, sino ad arrivare al periodo topico del Natale, i ladri agiscono approfittando del buio presto e delle strade poco illuminate. Dunque è meglio prestare la massima attenzione e non concedere nessuno spiraglio ai topi d’appartamento