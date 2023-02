Seveso, romantici selfie di San Valentino al Bosco delle Querce

Simpatica proposta del Bosco delle Querce di Seveso che invita tutti, sevesini e non, frequentati abituali ed occasionali, a visitare il parco nella giornata di San Valentino per una passeggiata romantica, scattarsi una foto in un luogo suggestivo immerso nella natura ed inviarla alle pagine social dell’ente, così da poter essere ricondivise in occasione della festa degli innamorati. L’appuntamento ovviamente è per martedì 14 febbraio. Si tratta di una delle tante iniziative sociali e di marketing territoriale della ripresa gestione del Bosco delle Querce, per valorizzare un’area nel cuore di tantissimi cittadini