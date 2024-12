Seveso: nuovi pannelli informativi al Bosco delle Querce firmati dal Politecnico di Milano

Progettati dalla Scuola di Design del Politecnico di Milano sono stati posizionati nel Bosco delle Querce nuovi pannelli informativi. Collocati nelle bacheche in legno presenti nel polmone verde, ognuno è stato suddiviso in aree tematiche: nella parte superiore a sinistra c’è una mappa dell’area di parco in questione (Seveso e Meda), sotto una breve cronologia degli avvenimenti storici che hanno portato alla nascita del Bosco.

A Seveso i nuovi pannelli informativi del Bosco delle Querce: li ha progettati il Politecnico

Per gli aspetti più naturalistici, presente una guida alle foglie e una dedicata agli animali avvistati, entrambe focalizzate sulla porzione di area protetta in cui è posizionata la bacheca. C’è anche una sezione del pannello aggiornabile per gli avvisi alla cittadinanza e per pubblicizzare gli eventi e un’altra composta con blocchi magnetici sostituibili contenenti le curiosità sul Bosco delle Querce. Hanno contribuito alla realizzazione dei contenuti l’Ufficio Cultura e l’Ufficio Ecologia del Comune di Seveso assieme a Legambiente Lombardia ed ERSAF.