Seregno, Umberto Trope è il nuovo comandante della polizia locale

Il corpo della polizia locale di Seregno ha un nuovo comandante. Mercoledì 14 febbraio, ultimo giorno di servizio in città di Giovanni Dongiovanni, destinato a Monza, il sindaco Alberto Rossi ha ufficializzato la scelta di Umberto Trope, attuale vicecomandante della polizia provinciale di Monza e Brianza, in passato vicecomandante del corpo della polizia locale di San Giuliano Milanese. Classe 1985, milanese di origine, Trope è laureato in sciente economico aziendali, nonché docente ed istruttore presso Regione Lombardia ed altri enti ed istituti.

Polizia locale: gli obiettivi dell’amministrazione

«Sono molto soddisfatto della scelta che abbiamo fatto -ha spiegato il primo cittadino– e sono molto fiducioso che vi siano tutti gli elementi per continuare la crescita del nostro corpo di polizia locale. Ritengo che il profilo che abbiamo individuato possa guidare il corpo sapendo raccogliere le sfide che lo attendono, a partire dall’operatività nelle strade ed in mezzo alla gente. Per noi il tema della sicurezza urbana resta al centro del lavoro quotidiano, così come lo stile ed il modo adeguato e migliore di porsi con la cittadinanza».

Polizia locale: Trope in servizio da marzo?

Trope sarà in servizio nel comando di via Umberto I probabilmente a partire dal mese di marzo. Fino ad allora, il facente funzioni sarà il vicecomandante Mario Coppola.