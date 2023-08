Residenti in strada e divise in forze a Seregno, nel quartiere Crocione, nel tardo pomeriggio di lunedì 14 agosto. Allertati per soccorrere una persona, ambulanze e vigili del fuoco si sono trovati a faticare non poco per convincere una donna a farsi aiutare.

Seregno: soccorsi e dialogo per aiutare una donna in difficoltà, vigili del fuoco e carabinieri sull’autoscala

Vigili del fuoco con squadre da Seregno e Carate Brianza e carabinieri sono saliti con l’autoscala fino al primo piano e il dialogo è continuato per quasi un’ora, fino a che la persona è stata presa in carico e portata in ospedale. Sul posto anche il funzionario dei vigili del fuoco da Monza e la polizia locale di Seregno.