Seregno, si amplia il servizio del centro contro la violenza sulle donne di via Oliveti

L’attività del centro contro la violenza sulle donne, che ha sede in via Oliveti 17 a Seregno, si amplia. Gli operatori di White Matilda sono ora a disposizione dell’utenza in tutti i giorni feriali, con questi orari: il lunedì ed il venerdì dalle 9.30 alle 12.30, il martedì, il mercoledì ed il giovedì dalle 15 alle 18, mentre prima l’apertura pomeridiana era limitata al solo giovedì. La novità segue il rinnovo del protocollo della Rete Artemide, al quale aderiscono i Comuni della Provincia di Monza e della Brianza, le forze dell’ordine, l’Ats Brianza e realtà del terzo settore impegnate sul territorio nel contrasto alla violenza di genere.

Centro antiviolenza: gli accessi sono in progressivo aumento

Il centro antiviolenza di Seregno è stato affidato a White Matilda nel 2019 e, nel tempo, ha registrato un progressivo aumento di accessi. Nel 2022, le donne che si sono rivolte alla struttura sono state sessantadue ed altrettante sono state le situazioni prese in carico, per un totale di duecentotrenta incontri di supporto psicologico e quarantotto incontri finalizzati alla tutela in ambito legale. Nei primi cinque mesi del 2023, gli accessi sono stati invece trentaquattro. Le utenti sono in gran parte italiane, come italiani sono in prevalenza i soggetti maltrattanti: nel 2022, le prime sono state quarantasei su sessantadue, i secondi quarantanove. I maltrattamenti riscontrati avvengono con frequenza in ambito familiare: in quarantacinque casi ha un ruolo il partner o l’ex partner, in quindici un congiunto. Le prese in carico riguardano spesso donne adulte: trentotto casi tra i 36 ed i 55 anni nel 2022, diciassette casi su trentaquattro nei dati ancora parziali del 2023.

«Il potenziamento del centro antiviolenza di Seregno -commenta Laura Capelli, assessore alle politiche sociali- e, contemporaneamente, quello di tutti i servizi analoghi in provincia di Monza e Brianza, rappresenta il segno concreto di attenzione ed impegno che il Comune di Seregno e tutti i Comuni di tutti gli ambiti provinciali rivolgono alla tematica della violenza di genere. La presenza costante e continuativa di un riferimento sul territorio è un punto fermo per affrontare una tematica su cui è necessario un complessivo cambio di passo culturale. Questo potenziamento del servizio è anche una nuova, importante occasione per dare luce alla tematica».