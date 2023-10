Seregno, serata di lavoro sul territorio per cinque pattuglie della polizia locale

Venticinque vetture controllate, con i rispettivi conducenti sottoposti a test alcolometrico, con nove violazioni al codice della strada contestate, per la mancanza della revisione e per il mancato rispetto delle norme di comportamento, nell’ambito di una serata di lavoro che ha portato all’identificazione di trentaquattro persone. È il risultato dell’attività condotta venerdì 6 ottobre da dieci agenti della polizia locale di Seregno, suddivisi in cinque pattuglie, coordinate dal comandante Giovanni Dongiovanni, che ha posto sotto la lente d’ingrandimento in modo particolare l’area della stazione e la piazza Risorgimento. Inoltre, attenzione è stata riservata anche ai parchi, soprattutto a quello inclusivo che in via Pacini ricorda i bambini vittime della strage di Beslan, con la finalità di verificare eventuali situazioni non rispettose delle norme. In questo caso, non sono state registrate violazioni.

Polizia locale: refertato un incidente in via Carroccio

Durante la serata, in via Carroccio, all’intersezione con la via Pontida, è stato refertato un incidente tra una moto ed una Polo Volkswagen. L’urto tra i due mezzi è stato violentissimo ed ha proiettato il centauro, un trentacinquenne di Triuggio, a distanza di una decina di metri. Sul posto sono state inviate un’ambulanza ed un’automedica, allertate in codice rosso per i soccorsi. Alla fine, il triuggese è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Carate Brianza.