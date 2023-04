Seregno: senzatetto muore carbonizzato in un parcheggio sotterraneo

Si era riparato negli spazi di un parcheggio sotterraneo per scampare al ritorno del freddo di questo esordio di primavera. E probabilmente ha acceso un fuoco per scaldarsi un po’ di più. Ma quelle fiamme sono diventate un incendio che non gli hanno lasciato scampo: così è morto un senzatetto a Seregno.

Senzatetto carbonizzato in via Odescalchi: ancora non ha nome

Il corpo carbonizzato è stato trovato dai carabinieri della compagnia seregnese nel parcheggio pubblico di via Odescalchi nella mattina del 20 aprile. L’uomo – ancora non identificato – si era rifugiato in un sottoscala e aveva acceso un piccolo falò. Forse le fiamme hanno investito gli abiti o le coperte di fortuna senza divampare nel resto della struttura. I militari indagano sull’accaduto con la collaborazione della sezione radiomobile e della sezione operativa.