Seregno, rissa nel parcheggio di corso Matteotti: ferito lievemente un 32enne

Attimi di concitazione, se non di vero e proprio panico, giovedì 12 ottobre nel parcheggio di servizio per la clientela del supermercato che ha la sua sede al civico 15 di corso Matteotti a Seregno. Alle 18.30, sul posto, è scoppiata una rissa tra due persone, un italiano di 32 anni ed un marocchino, anche se inizialmente, dalle prime notizie rimbalzate, era sembrato che i protagonisti fossero di più. I due si sono scontrati verbalmente, perché il nordafricano, appreso che la sua controparte aveva con sé una limitata quantità di denaro, pari a circa 50 euro, e sostenendo che lo stesso gli era debitore di una cifra non meglio precisata, ha cercato di impossessarsi del contante, utilizzando la forza.

Corso Matteotti: lesione ad un sopracciglio per l’aggredito

Il diverbio è quindi rapidamente degenerato e la peggio l’ha riportata il trentaduenne, che ha rimediato un pugno al volto. Le conseguenze del colpo sono state abbastanza lievi, per fortuna: l’uomo se l’è infatti cavata con una lesione di poco conto all’arcata sopraccigliare sinistra, tanto che ha poi ritenuto di non doversi recare all’ospedale per ulteriori approfondimenti, dopo le prime medicazioni ricevute dal personale di un’ambulanza di Seregno soccorso. L’aggressore si è invece in fretta e furia dileguato. Proprio perché le notizie iniziali accreditavano il coinvolgimento di un numero maggiore di persone, nel posteggio si sono rapidamente portati in forze anche la polizia locale ed i carabinieri, che hanno provveduto ad una ricostruzione dell’accaduto, sulla base in particolare della testimonianza del contuso.

Corso Matteotti: perlustrato il territorio a caccia dell’aggressore

L’episodio ha quindi aperto la strada ad un’ampia attività di perlustrazione del territorio, all’inseguimento del marocchino, che una volta rintracciato potrebbe vedersi contestare il reato di tentata rapina. Al momento, tuttavia, non risulta che l’interessato sia ancora stato catturato. L’azione di controllo ha messo sotto la lente d’ingrandimento quelle aree che, loro malgrado, sono frequentemente utilizzate dagli sbandati come rifugio notturno. Tra queste, anche il comparto dismesso dell’ex Dell’Orto Carburatori, che dista poche centinaia di metri dal luogo della rissa: l’accertamento si è concluso senza che le forze dell’ordine trovassero qualcuno all’interno del perimetro.

Corso Matteotti: segnalate presenze sospette nel parcheggio

L’alterco ha riproposto all’attenzione generale la necessità di un monitoraggio del parcheggio del supermercato, dove i residenti nella zona lamentano presenze sospette nell’arco della giornata.