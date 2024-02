Seregno, polizia locale a presidio del territorio: un esercizio rischia la sospensione dell’attività

Polizia locale al lavoro a Seregno nella notte tra venerdì 2 febbraio e sabato 3 febbraio. Il corpo ha effettuato una massiccia azione di presidio del territorio, che ha visto impegnati quindici uomini, organizzati in sette pattuglie. Durante la serata, un locale del centro, già segnalato in precedenza per i disturbi arrecati ai residenti, è stato sanzionato, perché intratteneva gli avventori con djset, impiegando apparecchiature di diffusione sonora non utilizzabili, in forza di un’apposita ordinanza sindacale. Quest’ultimo provvedimento era stato adottato perché il locale si era reso protagonista in passato di plurime e gravi violazioni. Al titolare è stata inflitta una sanzione di 4mila euro ed ora verrà valutata una sospensione dell’attività.

Polizia locale: trovato anche stupefacente su una vettura

Un momento della serata di lavoro

Inoltre, sono stati previsti quattro posti di controllo del traffico veicolare, che hanno consentito di sottoporre decine di conducenti ad accertamenti etilometrici. Venti automobilisti sono stati invece sanzionati per infrazioni al codice della strada, mentre le persone identificate sono state più di sessanta. L’intervento si è concluso con un controllo in via Solferino, durante il quale sono stati generalizzati trenta cittadini. Nel corso delle varie verifiche, su un veicolo è stata rinvenuta una sostanza stupefacente, con conseguente fermo del responsabile.

Polizia locale: la soddisfazione del vicesindaco Viganò

Un agente impegnato nella verifica dei documenti di una vettura

In sede di commento, il vicesindaco ed assessore alla sicurezza William Viganò non ha nascosto la propria soddisfazione: «La capacità di mettere in campo interventi strutturati è la conferma del consolidamento della qualità del nostro corpo di polizia locale. Gli obiettivi di sicurezza che ci poniamo come amministrazione possono efficacemente essere perseguiti grazie all’organizzazione e soprattutto grazie agli agenti, agli ufficiali e al comandante, cui va la mia riconoscenza per il lavoro svolto».