Seregno, notte di lavoro per la polizia locale. Controlli a Sant’Ambrogio e Santa Valeria

Notte di lavoro, tra giovedì 21 marzo e venerdì 22 marzo, per il corpo della polizia locale di Seregno, che ha effettuato un presidio straordinario sul territorio, con dodici agenti impegnati. Sotto la lente d’ingrandimento sono finiti i quartieri di Sant’Ambrogio e Santa Valeria, in particolare alcune loro zone occasionalmente segnalate per attività illecite. La situazione riscontrata non ha evidenziato criticità, con la sola eccezione del comportamento di un individuo, che non consentiva il corretto transito in un sottopasso pedonale: per questo, nei suoi confronti è stato deciso un provvedimento di ordine di allontanamento.

Polizia locale: deferito un marocchino privo del permesso di soggiorno

Sempre nello stesso contesto, sono stati predisposti anche tre posti di blocco stradali, che hanno permesso, accanto al normale sanzionamento di violazioni al codice della strada, anche l’individuazione di un marocchino privo del regolare permesso di soggiorno in Italia, che era alla guida di un veicolo, pur essendo sprovvisto della patente. L’interessato, 45 anni, ha subito il fermo dell’automobile ed è stato deferito all’autorità giudiziaria.

Soddisfazione per il lavoro svolto è stata espressa dal vicesindaco William Viganò, assessore alla sicurezza: «I periodici servizi serali di pattugliamento del territorio sono uno strumento importante per garantire la sicurezza, partendo dal riscontro alle segnalazioni che arrivano dalla cittadinanza. È una strategia che puntiamo a consolidare, consapevoli che tali interventi di pattugliamento hanno principalmente un valore di presidio e prevenzione».