Seregno, l’istituto Levi propone un incontro sulle lauree professionalizzanti

Le lauree professionalizzanti saranno il tema dell’incontro che, per iniziativa dell’istituto Levi, è in calendario giovedì 29 febbraio, in mattinata, nella sede di via Briantina a Seregno. In questa occasione, Francesco Riso, referente del collegio dei geometri e dei geometri laureati delle Provincia di Monza e della Brianza, si confronterà con gli studenti del corso Cat (costruzioni, ambiente, territorio).

Istituto Levi: parla il docente Alessandro Zappa

«Le lauree professionalizzanti -spiega Alessandro Zappa, docente del plesso diretto da Massimo Viganò, che ha curato l’appuntamento- sono state create con lo scopo di agevolare l’ingresso degli studenti nel mondo del lavoro, tramite un tirocinio professionalizzante, ossia un tirocinio pratico-valutativo. Questi corsi di laurea sono abilitanti: ciò vuol dire che, dopo la laurea, non si dovrà più sostenere l’esame di abilitazione, ma ci si potrà direttamente iscrivere al proprio albo professionale».

Istituto Levi: una proposta didattica ricca

L’incontro si inserisce nel quadro di una proposta didattica ricca, che riserva ampio spazio anche agli spunti che la quotidianità offre. Un esempio è la marcia svoltasi in città in occasione della recente giornata contro la violenza sulle donne.