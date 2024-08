Seregno: le indagini della polizia locale inchiodano l’automobilista scappato da un grave incidente

Identificato il conducente che aveva provocato un sinistro in via Montello a Seregno e si era dato alla fuga, grazie a un grande lavoro d’indagine da parte della polizia locale insieme agli altri comandi della zona. Ora per l’automobilista sono previste una denuncia per omissione di soccorso e fuga con possibile sospensione della patente di guida, oltre a una multa che può arrivare fino a 200 euro.

Seregno: le indagini della polizia locale e il sinistro a San Salvatore

Tutto ha avuto inizio nel tardo pomeriggio di martedì 3 agosto, quando un grave incidente stradale si è verificato su via Montello, a San Salvatore. Un cittadino italiano, V.L., classe 1982, residente a Lissone, è stato tamponato violentemente da un altro veicolo mentre era in transito. L’impatto ha causato lesioni ed ecchimosi al conducente, oltre a ingenti danni al veicolo. Tuttavia, il conducente responsabile del sinistro si è dato alla fuga, abbandonando sul luogo dell’incidente alcuni pezzi di carrozzeria, senza prestare soccorso. Nonostante lo shock, la vittima è riuscita a memorizzare parzialmente la targa del veicolo fuggitivo, informazioni che si sono rivelate cruciali per l’indagine. Gli agenti della polizia locale intervenuti hanno avviato un’attenta analisi dei frammenti di carrozzeria rimasti sul posto, riuscendo a risalire alla marca e al modello del veicolo: una Dacia Duster. Con questi elementi, la polizia ha iniziato una ricerca capillare, richiedendo ai comandi di polizia locale dei comuni limitrofi di segnalare eventuali transiti di veicoli Dacia Duster con danni anteriori, concentrandosi su una fascia oraria specifica.

Seregno: le indagini della polizia locale insieme agli altri comandi e la denuncia del guidatore

Dopo alcuni giorni, la polizia locale di Nova Milanese ha trasmesso delle immagini di una Dacia Duster con danni frontali compatibili con l’incidente, il cui numero di targa corrispondeva parzialmente a quello fornito dalla vittima. Convocato al comando, il proprietario del veicolo, R.C., classe 1986, residente a Nova Milanese, ha ammesso la sua responsabilità nell’incidente, giustificando la fuga con il panico provato al momento del sinistro. R.C. come detto sarà denunciato per omissione di soccorso e fuga dal luogo dell’incidente, reati per i quali è prevista la sospensione della patente di guida. Inoltre, gli verranno comminate sanzioni amministrative fino a 200 euro. La tempestività dell’operato della Polizia Locale è stata determinante, poiché il responsabile aveva già avviato le riparazioni del veicolo, nel tentativo di occultare le prove del sinistro.