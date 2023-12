Seregno, la polizia locale sanziona un uomo per un abbandono di rifiuti in via Bruxelles

Ammonta a 6mila 500 euro la sanzione amministrativa che la polizia locale di Seregno ha elevato nei confronti dell’uomo, residente in città, identificato dagli agenti, dopo settimane di indagini, come presunto autore di un abbandono di diversi sacchi di rifiuti in via Bruxelles. Contestualmente, l’interessato dovrà anche pulire l’area sotto la lente d’ingrandimento e smaltire correttamente il materiale.

Polizia locale: la ricostruzione della vicenda

L’approfondimento ha visto il personale del corpo aprire gli involucri, al cui interno sono stati trovati elementi riconducibili ad una persona di sesso maschile, deceduta da tempo. Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire come la moglie si fosse trasferita in una residenza differente da quella precedentemente occupata, che il figlio ha consegnato ad altri, liberando all’insaputa della madre gli armadi dagli effetti del padre, che appunto sono stati gettati nei pressi di alcuni capannoni di via Bruxelles. Da qui, la sanzione amministrativa.