Seregno: la partita dell’accoglienza con i bambini palestinesi

A Seregno approda il progetto “Bambini senza confini“. Nei prossimi giorni un gruppo di giovani calciatori palestinesi sarà ospite della parrocchia San Carlo, per giocare a calcio nell’ambito dell’edizione 2023 della “Seregno Sport week”.

Seregno: “Sport Week Cup” con 13 bambini da Betlemme

Domenica 18 giugno, alle 15.30, 13 bambini provenienti da Betlemme saranno i protagonisti della “Partita dell’accoglienza”, all’interno della “Sport Week Cup“, che si disputerà allo stadio Ferruccio. Un sogno che si realizza per questi 13 baby calciatori palestinesi, che arriveranno in città il 14 giugno, per poi ripartire il 21 giugno. Saranno ospitati da don Fabio Sgaria, a Sant’Ambrogio, si alleneranno al campo sportivo della Polis SGPII a San Carlo, e a pranzo e cena saranno accolti da don Cesare Corbetta, sempre a San Carlo. Mente e motore dell’iniziativa è Adriana Sigilli, presidente dell’associazione Oasi di Pace onlus – che organizza viaggi per bambini palestinesi in collaborazione con padre Ibrahim Faltas, presidente onorario della onlus – supportata in città da Elena Monguzzi, consigliera pastorale in carica, che ha organizzato un fitto programma di attività che coinvolgerà i giovani palestinesi per un’intera settimana, per rendere la loro permanenza il più possibile gioiosa e confortevole.

Seregno: il progetto “Bambini senza confini” e il programma

«Siamo pronti ad accoglierli, per regalare loro dei giorni di spensieratezza. E siamo felici che il progetto “Bambini senza confini” faccia ritorno nella Provincia di Monza e Brianza, dopo l’ospitata a Desio nel periodo precedente alla pandemia di Covid – ha riferito Monguzzi – In totale, sono 33 i bambini palestinesi in arrivo in Italia: 23 ad Arcore e 13 a Seregno. Oltre ad avere modo, durante la settimana, di incontrare tutte le squadre della Polis SGPII, i giovani calciatori saranno coinvolti in tantissime attività».

Giovedì 15 giugno si recheranno a Monza, dove visiteranno lo stadio e il centro storico della città. Venerdì 16, incontreranno tutti i ragazzi degli oratori della città, e giocheranno contro la squadra del Sant’Ambrogio. Sabato, invece, in mattinata, giocheranno a Beach Soccer, e nel pomeriggio sfideranno a calcio il San Rocco. Dopo la “partita dell’accoglienza” di domenica, evento clou della loro ospitata a Seregno, lunedì i bimbi andranno a Gardaland. Martedì 20 giugno, invece, incontreranno a Milano l’arcivescovo Mario Delpini.

Seregno: solidarietà e responsabilità sociale

Solidarietà e responsabilità sociale hanno permesso di attivare un’iniziativa che parla di sport, ma che davanti a tutto mette gli occhi di giovani che hanno imparato ad accettare, purtroppo, orizzonti troppo tristi per essere raccontati dai cuori di bambini.

«Ringrazio anticipatamente Adriana Sigilli e padre Ibrahim Faltas, ma anche la parrocchia e in particolare don Bruno Molinari, don Samuele Marelli e don Cesare Corbetta. Un sentito ringraziamento va anche alla Polisportiva San Giovanni Paolo II, che ha organizzato, in collaborazione con l’amministrazione comunale, le partite e il grande evento di domenica. Speriamo di regalare a questi bambini una settimana che si porteranno nel cuore per sempre», ha concluso Monguzzi.