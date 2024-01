Seregno, la Giubiana alla Madonna della Campagna frantuma ogni record

A Seregno la serata dedicata alla Giubiana dall’associazione Madonna della Campagna è andata al di là di ogni più rosea aspettativa della vigilia. Sabato 27 gennaio, grazie anche a condizioni meteo favorevoli, con temperature tutto sommato moderate, centinaia di bambini, con le rispettive famiglie, hanno preso d’assalto il parco della Madonna della Campagna in zona Fuin fin dall’apertura dei suoi cancelli, affidando poi al fantoccio della vecchia strega i mali, le brutture e le cattiverie da cancellare per sempre. Una folla record ha così potuto gustare gli oltre cento chilogrammi del tradizionale risotto giallo con la salsiccia, cucinato con maestria dai volontari dell’associazione presieduta da Cesare Visconti. Il rogo vero e proprio ha cominciato ad avvolgere alle 21.30 circa il fantoccio, alto quasi sette metri e realizzato interamente in legno, carta e paglia, per limitare le ricadute negative a livello ambientale.

Madonna della Campagna: soddisfatti Visconti e Rossi

Il fantoccio della Giubiana, realizzato in legno, carta e paglia ed alto quasi sette metri (foto Maurizio Esni)

«Ormai non ci sono più parole per descrivere l’affetto che lega il pubblico alle nostre manifestazioni, ogni anno un record, grazie alla voglia di mantenere vive le nostre tradizioni e grazie allo straordinario lavoro degli oltre cento volontari della nostra associazione e delle associazioni con cui collaboriamo, che ringraziamo ogni volta per essere presenti» hanno commentato Cesare Visconti ed Alessandro Rossi dell’associazione Madonna della Campagna. «Quest’anno -hanno continuato- abbiamo riscontrato anche numeri straordinari sui social tra condivisioni, tag e contenuti realizzati dal grande pubblico presente, segno di una tradizione al passo con i tempi, anche per i più giovani».

Madonna della Campagna: ora si pensa alla festa di settembre

I volontari in cucina (foto Maurizio Esni)

Ora l’attenzione è tutta indirizzata alla preparazione della trentacinquesima edizione della festa della Madonna della Campagna, in programma come sempre nel prossimo mese di settembre.