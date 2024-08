Seregno: incendio sul tetto di un’azienda, vigili del fuoco da tutta la Brianza

Spiegamento di forze in via Monte Santo a Seregno per un incendio sul tetto di un’azienda e partito a quanto si è appreso da dei filtri. I soccorsi hanno lavorato per diverse ore dalla tarda mattina di martedì 27 agosto: tutti i lavoratori sono stati temporaneamente evacuati per precauzione, non si sono registrati feriti.

L’incendio ha interessato il tetto di una porzione di stabile in cui sono in corso lavori di rifacimento e non interessato dalla produzione: tanto fumo, una colonna importante e visibile, ma messo sotto controllo dall’intervento rapido senza che il fuoco potesse intaccare altre parti. In posto due autopompe, autoscala, carro soccorso, autobotte e funzionario di guardia da Monza, Seregno, Lissone, Desio, Carate Brianza.