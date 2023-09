Seregno, inaugurato il riqualificato spazio verde di viale dei giardini

Una festa, prolungatasi fino al tardo pomeriggio, ha caratterizzato sabato 2 settembre, a Seregno, la riapertura ufficiale del giardino pubblico di viale dei giardini, al termine di un percorso di riqualificazione promosso dall’amministrazione comunale, nel contesto di un progetto a più ampio raggio, che ha già riguardato il giardino pubblico di largo degli alpini ed il parco “25 aprile” di piazza Roma e che, dalla settimana entrante, riguarderà anche il giardino annesso alla biblioteca civica “Pozzoli” di piazza monsignor Gandini, per un esborso complessivo di 883mila euro, Iva compresa. La sua realizzazione è stata affidata alle maestranze della ditta Minetti di Lentate sul Seveso.

Le giostre presenti sono state prese d’assalto

«Qui manca ancora un gioco -ha spiegato il sindaco Alberto Rossi, prima del tradizionale taglio del nastro, in cui è stato affiancato, oltre che dai tanti bambini presenti, anche da Francesca Cajani, presidente del comitato di quartiere del centro, interlocutore prezioso in questa fase-. Arriverà dall’Alto Adige tra una quindicina di giorni e sarà installato in fondo, con reti su cui arrampicarsi. Abbiamo cominciato a parlare di questo progetto qualche anno fa, poi c’è stato il Covid di mezzo. Oggi finalmente inauguriamo, come momento di bentornato al quartiere ed alla città dopo le ferie estive». Rossi ha quindi posto l’accento sull’esigenza che lo spazio sia frequentato, per scongiurare il più possibile presenze negative come quelle lamentate spesso e volentieri nel tempo dalla popolazione, che più volte ha segnalato possibili attività di spaccio di stupefacenti sul posto: «Quest’area più di altre è stata un luogo di degrado, tanto che si preferiva fare un giro più largo, anziché entrarvi. Ora ogni centimetro è videosorvegliato e presto, insieme al parco “25 aprile”, che attualmente è chiuso, perché il maltempo ha reso necessari interventi su alcuni alberi, ci sarà un nuovo servizio di vigilanza. Il luogo va vissuto il più possibile, affinché il degrado non si ripresenti».

Viale dei giardini: com’è organizzata l’area verde

I bambini sono stati i grandi protagonisti della giornata di inaugurazione

Il percorso di riqualificazione del giardino ha previsto l’installazione di nuove giostrine, che accompagneranno il gioco atteso tra qualche settimana, oltre a nuove panchine e nuovi tavoli.