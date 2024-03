Seregno, Giorgio Leoni lascia la presidenza della locale sezione del Cai

Dopo 8 anni alla guida della sezione locale del Cai di Seregno, è in scadenza il mandato del presidente Giorgio Leoni. Eletto nel 2016 e riconfermato per ben due volte dopo la scadenza del secondo triennio, per mancanza di candidati, la prima nel 2022 e la seconda nel 2023, lascerà il testimone alla socia di lunga data Sara Patella. «È stata una bellissima avventura. Tra gli obiettivi che mi ero prefissato a inizio mandato, e su cui ho lavorato intensamente in questi anni, c’era anche il raggiungimento di 600 soci. Obiettivo superato: lo scorso anno il Cai locale contava 605 soci. In questi anni di duro lavoro, ho sistemato la parte gestionale della sezione, sia per il rifugio Longoni e per il bivacco che ricorda padre Giancarlo Colombo, sia per le nuove direttive di sezione, e ho lavorato, tra le altre cose, anche alla creazione del nuovo sito -ha riferito Leoni-. Il mio primo importante incarico in questa avventura è stato il programma di iniziative organizzato nel 2016 per il centenario della scomparsa dei fratelli Elia ed Antonio Longoni, ai quali è intitolato il rifugio in Valmalenco, oltre ai festeggiamenti per il centenario di sezione, nel 2022».

Cai: l’ultima relazione fotografa il bilancio positivo

Nella sua ultima relazione come presidente, Leoni ha ringraziato coloro che lo hanno accompagnato e guidato in questi anni. “Un pensiero va anche ai soci che ci hanno lasciato per percorrere più alti sentieri”, ha scritto, per poi fare il punto sulle attività portate avanti nel 2023. Dal corso “Sicuri in ambiente innevato”, alla tradizionale e super partecipata festa al rifugio Longoni andata in scena il 2 luglio, sono tante le iniziative che hanno segnato in positivo il 2023. “Le attività legate alla frequentazione della montagna hanno visto 719 presenze contro le 631 dell’anno precedente. La collaborazione con l’amministrazione comunale nell’area dello sport e dei servizi per il territorio è continuata in modo proficuo. Così i corsi della scuola di alpinismo “Renzo Cabiati” e della scuola di escursionismo “Azimut” si sono tenuti regolarmente ed il sempre attento e frequente uso delle newsletter e la proattività nelle risposte alle e-mail ci hanno consentito di aggiungere 11 nuovi iscritti, passando dai 556 del 2021, ai 594 del 2022, agli attuali 605”, ha aggiunto.

Cai: Sara Patella sarà la nuova presidente

Il passaggio di consegne alla nuova presidente Sara Patella avverrà il 15 marzo, in occasione dell’assemblea dei soci. «Mando un abbraccio e un in bocca al lupo a Sara Patella, socia da molti anni del Cai. Stiamo lavorando in sintonia già da molti mesi per assicurare massima gradualità al passaggio di consegne», ha concluso.