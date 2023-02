Seregno, denunciato per il furto di un paio di scarpe all’MD un torinese senza fissa dimora

È stato denunciato in stato di libertà, al termine degli accertamenti del caso, per furto e minaccia aggravata, l’uomo che, nel pomeriggio di venerdì 24 febbraio, è entrato con giubbotto nero ed uno zaino verde nel supermercato MD di Seregno e, dopo aver girato per qualche minuto tra gli scaffali, ha preso un paio di scarpe da ginnastica nuove, le ha calzate e, con malcelata indifferenza, ha superato la barriera delle casse, attraverso l’uscita dedicata ai clienti che non hanno effettuato acquisti.

Furto: decisivo l’intervento dei carabinieri del radiomobile

L’azione furtiva non è però sfuggita al personale del supermercato, che da subito aveva attenzionato l’uomo, un quarantatreenne torinese, senza fissa dimora, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. Un addetto alla sicurezza ed un dipendente lo hanno così fermato prima che potesse andarsene e gli hanno chiesto il pagamento della merce. L’interessato ha reagito con atteggiamento aggressivo e minaccioso, afferrando una bottiglia ed intimando ai suoi interlocutori di non sbarrargli la strada. Il malintenzionato ha in questo modo avuto il via libera, ma attorno alle 17 i carabinieri del nucleo radiomobile di Seregno lo hanno riconosciuto, grazie alle testimonianze appena raccolte, e fermato. L’uomo aveva ancora ai piedi le scarpe rubate poco prima ed era in compagnia di una seregnese trentacinquenne e del suo pitbull.