Seregno: al Bassi lezione d’arte per studenti e genitori, progetto Dalì vs Ernst

All’istituto di istruzione superiore Martino Bassi di Seregno, nell’aula magna, alla presenza degli studenti del triennio dell’indirizzo turistico e dei loro genitori, all’interno del progetto cultura, si è svolta una lezione su “Surrealismo. Salvador Dalì vs Max Ernst”, un confronto tra le due personalità che hanno reso il movimento artistico una delle principali avanguardie storiche del ventesimo secolo.

Seregno: al Bassi di parla d’arte, perché questa serata

A dare il benvenuto ai convenuti lunedì sera il dirigente scolastico Luigi Sabino. La docente di storia dell’arte Elisabetta Gigante, che ha curato l’evento, ha effettuato un’analisi iconografica ed iconologica molto approfondita delle opere presentate conducendo i presenti nella dialettica tra le due personalità, in questo compito era affiancata dai colleghi di corso Cristina Eady (madrelingua spagnola) e Marcello Alterio (diritto).

Al termine Elisabetta Gigante ha detto: ”L’intento della serata, la prima di una serie di conferenze serali dedicate ad eventi culturali ed artistici promossi da territorio, attraverso un’analisi introspettiva che parte dalle teorie della psicoanalisi e dell’evoluzione della psiche umana secondo gli stadi psicosessuali di Freud, è stato quello di penetrante nella concezione artista di Salvador Dalì e Max Ernst”.

Seregno: al Bassi di parla d’arte, propedeutica alla visita delle mostre

La lezione è stata propedeutica alle mostre “Max Ernst” in corso a Milano a Palazzo Reale sino al 26 febbraio e ai “Capolavori del Surrealismo” del Mudec di Milano in programma da marzo a maggio del prossimo anno. Il “Martino Bassi”, ha riaperto le sue porte a tutta la comunità locale per ripartire insieme nel segno della cultura. Un’iniziativa che era già stata avviata alcuni anni addietro quando come dirigente scolastico del Bassi c’era la seregnese Carola Gavazzi, che aveva riscosso successo e grande partecipazione.