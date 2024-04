Seregno, aggiornata al 28 giugno l’udienza preliminare per l’operazione tra Aeb ed A2A

L’udienza preliminare davanti al tribunale di Monza, per decidere se accogliere o meno la richiesta della procura della Repubblica di Monza di rinviare a giudizio le sei persone coinvolte nell’inchiesta inerente l’operazione di integrazione societaria tra Aeb ed A2A, è stata aggiornata a venerdì 28 giugno. La novità servirà per dare più tempo ai Comuni soci di minoranza di Aeb di decidere se costituirsi o meno come parti civili nel giudizio.

Aeb: sei le persone che la procura vuole processare

Come è noto, sono accusati di turbativa d’asta e di turbata libertà nella scelta del contraente, per la mancata indizione di una gara per l’individuazione del socio privato di Aeb, il sindaco di Seregno Alberto Rossi, l’assessore comunale Giuseppe Borgonovo, il segretario comunale Alfredo Ricciardi, l’ex presidente di Aeb Loredana Bracchitta, l’ex presidente di A2A Giovanni Valotti e Pierluigi Troncatti, partner di Roland Berger.