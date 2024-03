Vigili del fuoco e ambulanza in via allo Stadio a Seregno nella mattina di domenica 17 marzo. L’allarme è scattato intorno alle 8 per l’incendio di un’auto in transito.

Seregno incendio auto – foto Vigili del fuoco

Sul posto squadre del Comando di Monza e Brianza con due autopompe dal distaccamento di Seregno permanente e volontario per mettere in sicurezza la piccola utilitaria coinvolta. Allertati anche i carabinieri e in codice verde anche un’ambulanza di Seregno Soccorso, ma non si sono alla fine registrati feriti.