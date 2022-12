Seregno, 16enne cede una dose di droga a un coetaneo davanti alla scuola: denunciato

Uno avrebbe buttato a terra lo “spinello”, l’altro avrebbe tentato di disfarsi di una confezione in cellophane con 4 dosi di hashish, lanciata via e subito recuperata dai carabinieri. Si tratta di studenti sedicenni di un istituto superiore seregnese pizzicati giovedì 1 dicembre attorno alle otto da una pattuglia dei carabinieri di Seregno impegnata in uno specifico servizio di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti davanti le scuole. I due, uno residente a Desio e l’altro nel comasco, sono stati identificati e accompagnati in caserma.

Seregno, si tratta del secondo intervento per droga davanti a una scuola in meno di una settimana

Da successivi accertamenti militari hanno appurato che il primo avrebbe poco prima ceduto una dose di hashish all’amico, colto a fumare, e quindi denunciato in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti. Il comasco è stato invece segnalato alla competente autorità amministrativa quale assuntore. Si tratta del secondo intervento per droga che i carabinieri della Compagnia di Seregno hanno fatto davanti a un istituto scolastico in meno di una settimana.