Senago: cadavere nelle cantine di un condominio, ipotesi malore

È di un residente dei palazzi di via San Carlo a Senago, il corpo rinvenuto privo di vita nei locali cantina del medesimo condominio, nella sera di mercoledì 23 ottobre. L’uomo, 51nne italiano e noto nella zona del centro storico, è stato trovato riverso nei sotterranei attorno alle 19. Chi lo ha trovato ha dato subito l’allarme, ma all’arrivo dei soccorsi è apparso immediatamente chiaro che per lui non c’era nessuna speranza: era morto ormai da diverso tempo, forse da qualche ora.

Senago: cadavere nelle cantine di un condominio, sul posto i carabinieri

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di via Cavour che si sono immediatamente attivati per effettuare tutti i rilievi del caso. È stata disposta l’autopsia, che varrà ad accertare nel dettaglio le esatte cause del decesso, che per il momento vengono attribuite a un malore che avrebbe colto il 51enne all’improvviso, mentre si trovava nei locali cantine, in un punto decisamente isolato del condominio e senza nessuno a cui chiedere aiuto a quell’ora della sera. I rilievi delle forze dell’ordine si sono conclusi solo a tarda ora.