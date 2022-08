Senago: auto abbandonata fa scattare l’allarme per una donna, lieto fine

Le circostanze avevano fatto temere il peggio, fortunatamente le ricerche di una donna a Senago con grande mobilitazione di soccorsi si sono risolte nel migliore dei modi. Tutto è successo lunedì 22 agosto e la vicenda si è complicata per una serie di eventi sfortunati che si sono concatenati. Protagonista suo malgrado una donna di 55 anni uscita di casa nella tarda mattinata per andare a lavorare. Il ritrovamento della sua auto in un area boschiva che si apre nelle vicinanze dell’incrocio tra le vie Benedetto Croce e Per Cesate aveva fatto allertare le forze dell’ordine: polizia locale, protezione civile e anche unità cinofila del gruppo The Rescue Dog di Briosco.

Senago: auto abbandonata tra le vie Croce e Per Cesate

La donna, originaria del milanese, era uscita di casa come ogni giorno, ma dopo circa due ore aveva deciso di rientrare non sentendosi bene. Lungo il tragitto un malore le ha fatto perdere il controllo dell’auto, finendo fuori strada. Nell’area tra le vie Croce e Per Cesate, appunto. Qui un altro sfortunato evento: l’auto non è riuscita a ripartire e la donna era senza cellulare, quindi nell’impossibilità di avvertire i parenti. Ha deciso quindi di incamminarsi alla ricerca di un passaggio verso Pinzano.

Ricerca donna a Senago: la Protezione civile Ricerca donna a Senago: l’auto abbandonata Ricerca donna a Senago: polizia locale e The Rescue Dog

Senago: coordinamento delle ricerche, donna ritrovata sana e salva

Nel frattempo una pattuglia della Polizia Locale di Senago aveva notato l’auto abbandonata. Via alle ricerche quindi con la collaborazione tra la Polizia Locale di Desio, Limbiate e Cesate, coordinata dai colleghi di Senago: una mobilitazione che ha permesso di ritrovare la donna e riaccompagnarla finalmente a casa.

Particolarmente soddisfatta il sindaco Magda Beretta, che ha seguito l’evolversi della situazione: “Siamo felici che la signora sia stata ritrovata e che stia bene, ringrazio la Polizia Locale, i volontari di Protezione Civile ed il vicesindaco Cucinotta per essersi subito mobilitati”.