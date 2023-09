Segnalazioni di odori a Lissone, tavolo tecnico per il controllo delle emissioni in via Alighieri

Obiettivo: rendere possibile la convivenza tra industrie e residenze. La giunta comunale Lissone ha annunciato il via libera a un tavolo tecnico di confronto per il controllo delle emissioni odorigene di uno stabilimento di via Dante Alighieri dopo segnalazioni di alcuni residenti della zona.

Lissone, l’assessore: “Coinvolti anche i cittadini”

Si tratta della medesima procedura, dicono dal Comune: “già in essere per uno stabilimento di via Majorana. Al tavolo – spiega Massimo Rossati, assessore a Urbanistica, Edilizia Privata, Mobilità, Viabilità, SUAP, Ambiente, Parchi – siederanno i rappresentanti del Comune di Lissone, dell’azienda, di ARPA, ATS e Provincia di Monza e Brianza al fine di acquisire, anche mediante il coinvolgimento dei cittadini e l’avvio di studi olfattometrici, dati e informazioni che, se non allineati alle norme vigenti in materia, potranno portare alla prescrizione di interventi migliorativi nei processi produttivi ma anche alla rivisitazione delle autorizzazioni in essere”.

Lissone, il sindaco Borella: “Misure concrete per un ambiente sano e sicuro”

“La salute dei nostri concittadini e la tutela dell’ambiente – dichiara il sindaco Laura Borella – sono da sempre tra le nostre massime priorità e per questo motivo stiamo adottando misure concrete per garantire un ambiente sano e sicuro in cui vivere. Con l’apertura di questo tavolo tecnico, vogliamo arrivare ad una soluzione condivisa che possa migliorare la qualità di vita dei residenti e allo stesso tempo favorire la convivenza sul territorio con una grande e importante azienda”.