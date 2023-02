Sedie troppo basse in mensa alla scuola Villa di Villasanta: “Seduti sulle ginocchia per mangiare”

Ci si è messo anche il Codacons nella (nuova) polemica scoppiata all’interno della scuola primaria Villa, dopo la denuncia da parte di un membro della commissione mensa della scuola, che ha rilevato la presenza nella mensa scolastica di sedie troppo basse e tavoli troppo alti per i piccoli di prima e seconda. Un disagio che ha costretto molti di loro a sedersi sulle ginocchia per poter raggiungere il piatto. «Intendiamo diffidare formalmente sia l’istituto scolastico sia il Comune, chiedendo un immediato intervento», si legge in una nota del presidente nazionale Codacons, Marco Donzelli.

Problema in mensa a Villasanta, il sindaco: “Recapitate quaranta nuove sedie, tavoli in arrivo”

Alla questione risponde direttamente il sindaco, Luca Ornago, che ha informato dell’avvio di sopralluoghi in ognuno dei plessi scolastici per rilevare eventuali segnalazioni e criticità. E soprattutto ha annunciato l’arrivo, proprio mercoledì 15 febbraio, di quaranta nuove sedie già recapitate alla scuola Villa e destinata alla mensa, a cui si aggiungeranno anche dei nuovi tavoli per il pranzo, che saranno recapitati nei prossimi giorni. «Tutto questo era già previsto nel nuovo contratto di appalto firmato con la ditta Pellegrini che si occupa della ristorazione – aggiunge il sindaco -. Erano migliorie già previste. Ovviamente prendiamo atto di ogni segnalazione e dove è possibile interveniamo tempestivamente. Preciso però che i vecchi arredi della mensa sono presenti alla Villa da tempo e negli anni passati non era mai stata sollevata alcuna critica riguardo l’altezza delle sedie o dei tavoli». E per quanto riguarda la nota del Codacons. «All’amministrazione comunale non è pervenuta alcuna comunicazione ufficiale, raccogliamo però anche questa nuova segnalazione», ha replicato Ornago.

Questione sedie a Villasanta scoppiata i 3 febbraio

La questione è nata lo scorso 3 febbraio, in occasione di una ispezione ai locali del refettorio da parte dei membri della commissione mensa. A ciascuno è stato consegnato un questionario da compilare per valutare la qualità del menù servito e l’igiene degli ambienti. Le ultime righe sono riservate alle osservazioni ed è qui che è stata annotata la presenza di «sedie troppo basse tanto da costringere i bambini del primo e secondo anno a mangiare in ginocchio».

Non solo le sedie, pollice verso anche per il menù della mensa

Pollice verso, in base alla valutazione, anche per quanto riguarda il menù. «Verdure e pasta in bianco completamente sconditi», tanto da classificare come “totalmente rifiutato” il contorno cotto e crudo offerto ai bambini della Villa, e valutato insufficiente. Un gradimento peggiore rispetto a quello espresso lo scorso anno scolastico, sempre durante l’ispezione alla Villa, dove l’unica osservazione riguardava «l’impossibilità di sbucciare le arance». «Stando alle schede di valutazione che si riferiscono alla scuola Oggioni non emerge alcuna problematica. Lì gli arredi sono perfetti e non si capisce perché invece alla Villa gli alunni debbano essere trattati diversamente», si chiede uno dei genitori della scuola di via Negri.