Scuola: torna il Salone dell’orientamento a Seregno, come prenotare

La diciottesima edizione del “Salone dell’orientamento scolastico”, è in programma a Seregno al palaSomaschini di via alla Porada, il 4 e 5 novembre. L’evento è organizzato dal Comune di Seregno in collaborazione con i comuni di Albiate, Barlassina, Cesano Maderno, Giussano, Lentate sul Seveso, Meda, Seveso e Verano Brianza. L’accesso al palaSomaschini è previsto per un massimo di 2 persone per ogni nucleo familiare ed è obbligatoria la prenotazione online dal 24 al 27 ottobre. La precedenza nelle prenotazioni è riservata agli studenti delle classi che frequentano la seconda e terza media, residenti in Seregno e nei comuni che hanno aderito all’iniziativa (info: 0362 263263/317/494).

Scuola: con il Salone dell’orientamento a Seregno anche tre serate di confronto

In parallelo al salone dell’orientamento l’ufficio scolastico del comune di Seregno organizza tre serate in sala Gandini di via XXIV Maggio, a cui sono invitati gli studenti delle classi seconde e terze medie e le loro famiglie. L’accesso segue le stesse modalità del salone: dal 2 al 5 novembre 2022 sono aperte le prenotazioni.

Giovedì 10 novembre, alle 21, “Le competenze per la vita in preadolescenza: sfide educative per genitori del terzo millennio”; relatore: Alberto Pellai, docente all’università degli Studi di Milano; giovedì 17 novembre, alle 21: “indirizzi, prospettive, modalità d’iscrizione per la scuola secondaria di secondo grado”, relatore: Guido Garlati, presidente Rete interambito Monza e Brianza Ambito 27; lunedì 21 novembre, alle 21: “Tavola rotonda scuole superiori a confronto: incontro con i dirigenti scolastici delle scuole seregnesi”, partecipano i dirigenti scolastici dell’Istituto Bassi, Luigi Sabino; istituto Levi, Massimo Viganò; liceo Parini, Gianni Trezzi; Cpf Pertini, Alessia Galafassi; collegio Ballerini, Roberto Pagani e istituto europeo Candia, Nicola Terenzi.