Università, formazione o carriera nelle forze dell’ordine: a Monza il campus orientamento

Torna l’appuntamento con il Campus di orientamento universitario, formativo e professionale. Mercoledì 12 ottobre dalle 14.30 gli istituti superiori monzesi Mosè Bianchi, Frisi e Hensemberger apriranno le loro aule per ospitare circa 90 enti di formazione post-diploma nazionali e internazionali. Giunta alla quarta edizione la manifestazione permette agli alunni delle classi quarte e quinte superiori di avvicinarsi alle realtà post diploma, che siano università, istituti di formazione superiore, o anche una carriera nelle forze dell’ordine.

Campus orientamento al Mosè Bianchi, Frisi e Hensemberger

I tre istituti monzesi, che formano il polo scolastico tra via della Minerva, via Sempione e via Berchet, si trasformeranno per dare informazioni e scoprire quali possibili percorsi ci siamo dopo il diploma di quinta superiore. Saranno presenti: Comando militare Esercito Lombardia, Comando dell’Arma dei Carabinieri, Università Statale di Milano, Limec Ssml Milano, il comune di Monza per i giovani, NABA, IULM, LIUC, Università Vita-Salute San Raffaele, CIELS Brescia, Collegio dei Geometri, Accademia Santa Giulia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Hoepli, LUISS, Politecnico di Milano, Università di Pavia, Sistema IFTS e ITS, Università Bocconi, Consorzio Prisma, eCampus, IED, Accademia di Comunicazione, Università dell’Insubria, Accademia Teatro alla Scala, Collegio Ghisleri, Hunimed e TutorYou- Percorsi di studio all’estero, con la partecipazione di oltre 40 università straniere provenienti da tutto il mondo. «Torniamo con questo Campus dopo due anni di stop– commenta Marco Costigliolo, docente del Mosè Bianchi e coinvolto nell’organizzazione– e siamo molto entusiasti della risposta del mondo universitario, degli enti di formazione. Nel 2019, ultima edizione, abbiamo avuto circa 5mila ingressi, speriamo che anche quest’anno ci sia tanta partecipazione».