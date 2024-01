Scuola no smoke a Monza: la circolare che vieta il fumo anche all’esterno

Comprende anche l’area verde del parco Ronchi (conosciuto dal quartiere come parco Varisco), in via San Fruttuoso, il divieto di fumo imposto da una circolare diffusa dalla dirigenza dell’istituto comprensivo San Fruttuoso a Monza.

Scuola no smoke a Monza: davanti all’ingresso della primaria Alfieri

Il parco, che è comunale e si trova proprio davanti all’ingresso della primaria Alfieri, viene quasi quotidianamente utilizzato dalle insegnanti per accompagnare i bambini durante l’intervallo e per attività didattiche all’aperto. L’invito ad astenersi dalle sigarette è rivolto non solo ai docenti e al personale scolastico, ma anche ai genitori e ai visitatori. Un provvedimento che la dirigente, Elena Motta, sostiene da tempo, per fare in modo che «gli alunni acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità», si legge nel testo della circolare diffusa anche alle famiglie degli alunni del comprensivo.

Il documento ricorda il divieto di fumo nei luoghi pubblici e dunque anche nelle scuole. Un provvedimento che riguarda anche «tutte le aree esterne di pertinenza della scuola», non solo all’interno degli istituti scolastici ma – come ricorda la circolare – anche «nei giardini, al parco Varisco, nei cortili e zone recintate».

Scuola no smoke a Monza: interessa anche gli alunni

Pugno di ferro contro il vizio del fumo che passa attraverso la repressione di atteggiamenti diseducativi da parte degli adulti, sia docenti che genitori, che possono costare anche sanzioni pecuniarie e, nel caso dei dipendenti della scuola, eventuali procedimenti disciplinari.

Non solo. La circolare ricorda anche che «gli alunni che saranno sorpresi a fumare, verranno immediatamente segnalati ai genitori» e anche per loro «sono previste sanzioni pecuniarie a carico degli stessi genitori».

Un provvedimento applicato dalla dirigenza dell’istituto comprensivo San Fruttuoso proprio per la vicinanza della primaria al parchetto, utilizzato come una sorta di estensione degli spazi scolastici, e dunque alla stregua delle arre di pertinenza della scuola, così come la piccola piazzetta davanti al cancello su via Tazzoli e l’ingresso principale su via San Fruttuoso, dove capita che i genitori si intrattengono a fumare in attesa dell’uscita dei bambini.

Scuola no smoke a Monza: la circolare

La circolare diffusa il 15 gennaio ricorda anche l’importo delle sanzioni previste per i trasgressori: da 27.50 euro a 275. Una cifra che verrebbe raddoppiata «qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni».

Un’ultima precisazione sottolineata dall’informativa della dirigenza riguarda l’utilizzo delle sigarette elettroniche bandite anche queste da tutti i locali scolastici, comprese le palestre e, così come le sigarette tradizionali, di pertinenza della scuola e al parco Varisco.