Si evolve e cresce il progetto Tifo positivo coordinato dall’ufficio istruzione del Comune di Monza. Dall’inizio dell’anno, infatti, anche l’Ac Monza è attore nell’iniziativa rivolta ai bambini di quinta elementare delle scuole statali della città. È nato così “Tifo positivo 3.0”, approvato in giunta a gennaio e già operativo nello scorso anno scolastico.

Scuola, Io Tifo Positivo cresce e si allarga all’Ac Monza e agli Sharks: strutture e testimonial d’eccezione per incontrare i bambini

L’accordo sottoscritto coinvolge ancora una volta il Comune, la onlus Comunità nuova fondata da don Gino Rigoldi, la squadra degli Sharks e il Monza. «Si è voluto dare un nuovo impulso a un progetto già vincente – spiegano dall’ufficio istruzione – allargando la partnership anche a due squadre locali molto conosciute e amate, il Monza e gli Sharks, che hanno messo a disposizione non solo le strutture ma anche testimonial d’eccezione che incontrano i bambini per raccontare non solo la propria esperienza di atleti ma anche per promuovere i valori dello sport ai più piccoli».

Scuola, Io Tifo Positivo cresce e si allarga all’Ac Monza e agli Sharks: entro il 2026 circa 1.500 bambini coinvolti

Lo scorso anno scolastico sono stati cinque gli istituti comprensivi coinvolti che hanno aderito all’iniziativa: Don Milani, Dante e la scuola Tacoli e poi ancora Confalonieri e la scuola di via Correggio, per un totale di 500 alunni che già hanno preso parte all’iniziativa.

«Per quest’anno scolastico che è appena iniziato abbiamo già accolto le adesioni dell’istituto comprensivo Foscolo, del Salvo D’Acquisto e del comprensivo San Fruttuoso», continuano dal Comune. L’accordo sottoscritto lo scorso gennaio ha durata triennale. Entro il 2026, allo scadere del progetto, saranno circa 1.500 i bambini che avranno partecipato all’iniziativa.

Il progetto prevede una prima parte gestita dagli educatori della onlus Comunità nuova che incontreranno i bambini ma anche i genitori, per diffondere anche tra gli adulti i principi del tifo positivo e dello spirito sportivo più sano. Durante gli incontri i bambini realizzeranno striscioni e cartelloni che porteranno poi allo stadio, quando potranno assistere dal vivo a un incontro del Monza all’U – Power stadium. Lo scorso anno il match prescelto fu Monza-Cagliari.

Scuola, Io Tifo Positivo cresce e si allarga all’Ac Monza e agli Sharks: incontri a Monzello e in sala stampa dell’U-Power Stadium

Sono in programma anche appuntamenti al campo di allenamento del Monzello, dove ai piccoli tifosi saranno proposti momenti di gioco, mentre gli incontri con i calciatori si svolgeranno nella sala stampa dello stadio, dove i piccoli potranno confrontarsi con gli atleti.

«Si tratta di un progetto che fino a oggi è stato molto apprezzato dai docenti ma anche dai bambini e dai loro genitori, un’occasione per incontrare da vicino i calciatori del Monza e gli atleti Sharks, seguendoli direttamente sul campo di gioco. Lo scorso anno i ragazzini fecero anche un giro del campo dopo la partita e parteciparono a un incontro degli Sharks. Proprio per questo l’augurio anche dell’ufficio istruzione è che allo scadere dell’accordo il progetto possa essere nuovamente rinnovati, per raggiungere sempre più classi e studenti».